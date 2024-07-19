Antalya'da Suya Zam!

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karara göre, meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 TL olan suyun birim fiyatı 10 TL'ye yükseltildi.

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Antalya'da Suya Zam!

Antalya'da meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.

5 METREKÜPE KADAR 1,83 OLAN SUYUN BİRİM FİYATI 10 TL OLDU

Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​

Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

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