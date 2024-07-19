Adıyaman'da Kadın Cinayeti! Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Adıyaman'da bir kadın, eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Olay komşuların kokudan rahatsız olmasıyla ortaya çıkarken Kemal Biçer, yakalanarak gözaltına alındı.

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Adıyaman'da Kadın Cinayeti! Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Kemal Biçer, isimli şahıs öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi.

Adıyaman'da Kadın Cinayeti! Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü - Resim : 1
Esma Biçer

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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