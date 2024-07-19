Beton Mikser Devrildi: 1 Kişi Yaralandı, Yol Kapatıldı

Kartal'da beton mikserinin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Beton mikseri devrilirken, şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen beton mikserinden yola hazır beton ve akaryakıt döküldü. Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi Samandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JC 71 36 plakalı beton mikserinin şoförü Aşık İsmet, seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek virajda bulunan beton bariyerlere çarptı. Beton mikseri devrilirken, şoför Aşık İsmet araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın camını kırarak şoförü dışarı çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen beton mikserinden cadde üzerine hazır beton ve akaryakıt döküldü. Polis ekipleri, Samandıra Caddesi Kartal istikametini güvenlik önlemi alarak dubalar ile trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yola dökülen akaryakıt ve hazır betonu temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA