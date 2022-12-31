Hatay'da bir otomobilde 30 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilinde 30 ruhsatsız tabanca ile mühimmat bulunan sürücü gözaltına alındı.

Hatay'da bir otomobilde 30 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler takibe aldıkları bir otomobili Kırıkhan ilçe merkezinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik marka ve çapta 30 ruhsatsız tabanca, 30 şarjör, 5 tabanca namlusu ve 5 fişek ele geçirildi.

Ekipler, araç sürücüsü Y.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Tartışmalara neden olmuştu: Kız kulesi yeni yılda açılıyor Güncel 31 Aralık 2022 10:38
Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından yeni gelişme Güncel 31 Aralık 2022 10:27
Nazilli'deki restorandaki patlamada görgü tanıklar yaşadıklarını anlattı: 'Alev topuna dönüştü' Güncel 31 Aralık 2022 10:26
6 yaşındaki kız çocuğu, imam ve üç kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı! Güncel 31 Aralık 2022 10:21
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar! Emekli ve memur maaş zammı için oran verildi: İşte 2023'te beklenen yeni maaşlar!
Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor! Son ankette ortaya çıktı: MHP'li seçmen Erdoğan'ı değil, o ismi bekliyor!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı: Kimse bu rakamı beklemiyordu! Ekonomist Selçuk Geçer, doların zirve yapacağı tarihi açıkladı
Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu! Ünlü fast food zincirindeki hamburger menüsünün fiyat değişimi gündem oldu!
EYT'lilere rekor banka promosyonu: İşte bankaların 2023 EYT'li promosyonları EYT'lilere rekor banka promosyonu!