Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından yeni gelişme

Dün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan iş yerinden çıktığı anda motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sinan Ateş hayatını kaybetti. Saat 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, Ateş başından vurulurken, arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı.

Olayın ardından valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" denildi.

"ÜLKÜCÜ KANINI TEMİZLEMEYECEKTİR"

Ateş’e düzenlenen suikast sonra Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığı'nın açıklaması yeniden gündeme geldi.

Mersin Ülkü Ocakları, Adana Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya’yı öldüren eski Mersin ocak başkanı Çağrı Ünel’in için “Olay yerinden uzaklaşan kişiye arkasından silahla ateş ederek sırtından vurup öldüren kişinin, eski bir ocak başkanı olması, eline bulaşan ülkücü kanını temizlemeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. Ülkü Ocakları bu olaydan Sinan Ateş'i sorumlu tutmuştu.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilk, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu.

Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı.

2007 yılında MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanı oldu. 2019 yılında Ülkü Ocakları Genel Başkanı oldu. 2020 yılında istifa etti.

Kaynak: Gerçek Gündem