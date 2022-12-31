Tartışmalara neden olmuştu: Kız kulesi yeni yılda açılıyor

İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yılda açılacak.

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Tartışmalara neden olmuştu: Kız kulesi yeni yılda açılıyor

İstanbul'da Üsküdar’da kentin silüetindeki görsel etkisi en güçlü yapılardan olan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları Eylül 2021’de başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan ve brandayla çevrilen Kız Kulesi’nin son hali vatandaşları korkutmuştu.Kulenin üst kısmının olmaması ve arka tarafının görünmesi yurttaşlarda kaygı yaratmıştı.

Restorasyonla ilgili açıklama yapan bakanlık ise iddiaları yalanlamıştı. İşte o çalışma bitti ve Kız Kulesi yeni yılda açılıyor.

SONA GELİNDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.

Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.

Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.

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