Hatay'da aynı yerde ikinci yangın! İki kişi yakıp kaçmış

Zeytin ağaçları ve buğday tarlalarının bulunduğu arazinin kamulaştırılması ile gündeme gelen Dikmece Köyü’nde ikinci kez yangın çıktı. Zeytin ağaçlarına yakın bir bölgede ve köy sakinlerinin "iki kişinin yakmasıyla" başladığını belirttiği yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri yaparken sonrasında itfaiye bölgeye geldi.

Yangın sonrası Cumhuriyet'e konuşan Dikmece Köyü muhtarı Sezgin Yurtsever yaşananlara tepki gösterdi. "Böyle olaylar normalde burada yaşanan şeyler değil" diyen Yurtsever, "Üç gün içinde ikinci kez bunu yaşıyoruz. Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu yangınlarda payı olanlar yargıya hesap vermeli" dedi.