İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan tek cümlelik paylaşım: Oysa bizim ihtiyacımız bir zeytin dalıydı ve kaybedecek tek kişimiz yoktu

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti 27. Dönem Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından, İYİ Parti'nin bugünkü Genel Kurulu'nda parti içi muhalefeti sert sözlerle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt niteliğinde tek cümlelik paylaşıma yer verdi.

İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı’nda, tek aday olan Genel Başkan Meral Akşener, oy kullanan 1151 delegeden, 1127’sinin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. “Rotamız net, pusulamız millet” sloganı ile yapılan kurultayı “hesaplaşma zemini” olarak nitelendiren Akşener, “Herkes haddini bilecek. Parti içinde şımarıklığı bitireceğim” sözleriyle parti içi muhalefete sert mesajlar verdi.

Akşener'in mesajlarına Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımla karşılık verdi. Yılmaz mesajında, "Oysa bizim ihtiyacımız bir zeytin dalıydı ve kaybedecek tek kişimiz yoktu" ifadesini yazdı.