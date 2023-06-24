Depremzede öğrenci LGS’de tam puan aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan Melike Behçet, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Melike Behçet, depremlerin ardından ailesiyle bir köyde tek odalı ve sobalı anaokuluna sığındı.

Depremin psikolojisiyle ders çalışmakta zorlanan Behçet, 500 tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi. Melike Behçet, toparlanması zor bir süreçten geçtiğini ancak hedefleri olduğu için öğretmenlerinin desteğiyle tekrar ders çalışmaya başladığını söyledi.

Deprem sonrası ders çalışma düzeninin bozulduğunu anlatan Behçet, şöyle konuştu:

“Deprem sürecinde sonra çalışma düzenim sıkıntılıydı. Bir süre ders çalışamadım. Bir köy okulunda 3-4 ay gibi uzun bir süre kaldık. Onun psikolojisi bile yetiyordu. Toparlanması zor oldu ama insanın hedefleri olunca bir şekilde toparlıyor. Bu yüzden bir süre sonra tekrar çalışmaya başladım. Bu süre zarfında da bütün öğretmenlerim çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti benim için. Toparlaması zor oldu ama odaklanınca ve isteyince oluyor.”