Hatay'da 3 Mahallede Kaynak Su Alarmı: 236 Kişi Hastanelik Oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaynak suyundan tüketen 3 mahallede yaşayan 236 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hatay'da 3 Mahallede Kaynak Su Alarmı: 236 Kişi Hastanelik Oldu

Arsuz ilçesinin Tatarlı, Işıklı ve Konacık mahallelerinde önceki gün dağdan çıkan kaynak suyundan içen vatandaşlar, karın ağrısı ve kusma yaşamaya başladı. Arsuz'da son 2 günde 3 mahalleden 236 kişi, benzer şikayetlerle Arsuz Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan 236 kişiden ikisinin hamile ve ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi HATSU ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek sudan örnek aldı. Kaynak suyunun bölge halkının isteği doğrultusunda klorlanmadığı ve zehirlenmelerin bu yüzden yaşandığı tahmin ediliyor. Öte yandan HATSU ekiplerinin kaynak suyunun bulunduğu noktaya klorlama ünitesini kurdukları ve kısa sürede faaliyete geçeceği öğrenildi.

Işıklı Mahallesi Muhtarı Erol Kuyucu, kaynak suyunun kendi istekleri doğrultusunda klorlanmadığını belirterek, “Zehirlenmenin nedeni klor değil. Nüfusumuz 878 yani 880 ama yüzde 40'ı etkilendi herhalde. Kusma, karın ağrısı halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuruldu. Tatarlı ve Işıklı mahallesinin hem sulama suyu hem içme suyu. Sıkıntının neden olduğu belli olacak. Klor mu, bakteri mi ne olduğu bugün belli olacak büyük ihtimalle” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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