Neredeyse Canından Oluyordu! İnşaatta Feci İhmal: Temel Kuyusuna Düşen İşçinin Kasığına Demir Saplandı
Mersin'de bir inşaatta çalışan işçi, kalıp çaktığı sırada temel kuyusuna düştü. Bu sırada kasığına demir saplanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 29 yaşındaki Mehmetcan Cankurt feci şekilde yaralandı.
KASIĞINDAN İNŞAAT DEMİRİ GİRDİ
Cankurt, inşaatta kalıp çaktığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki temel kuyusuna düştü. Bu sırada temeldeki inşaat demirlerinden biri Cankurt'un kasığından girerek karın bölgesine saplandı.
Kazayı gören arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlık itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kasığına saplanan demiri keserek işçiyi kurtarırken, yaralı inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: