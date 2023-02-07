Hatay'da 3 çocuk, 42 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da depremde yerle bir olan 5 katlı apartmanda ailesiyle birlikte mahsur kalan 3 çocuk, ekiplerin titiz çalışmasıyla 42 saati aşkın süre sonra kurtarıldı.

Hatay'da 3 çocuk, 42 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da büyük yıkım meydana geldi. Birçok iş yeri ve yüzlerce apartman yıkılırken, ekipler kentte ilk günden itibaren depremzedelere yardım için seferber oldu.

Akevler Mahallesi Meltem Sokak’ta yer alan 5 katlı Güler Apartmanı'nda aileleriyle birlikte enkaz altında kalan çocuklardan saatler sonra güzel haber geldi.

Dün gece askerler tarafından kurtarılan yaşlı kadın ise, gün boyunca torunlarının çıkması için yıkılan evlerinin karşısında çaresizce bekledi. Gün içerisinde bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Erzurum gönüllüleri ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) OYAK güvenlik ekibi, yıkılan binada enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı.

İlk olarak İsmet Biçer’i (15) enkaz altından çıkartan ekipler, daha sonra komşuları olan Halil Aslan (12) ve Mehmet Eymen’i (5) de sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocukların yara almadan enkazdan çıkartılması ile ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan anne Elif Biçer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Antakya’da yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşlar için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

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