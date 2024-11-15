Hastaneye Gitmek İçin Evden Çıktı, Parkta Cansız Bedeni Bulundu

Edirne'de kalp rahatsızlığı bulunan 48 yaşındaki Sema Tohumcular, hastaneye gitmek için evden çıktı. Tohumcular'ın cansız bedeni hastanenin yanındaki parkta bulundu.

Hastaneye Gitmek İçin Evden Çıktı, Parkta Cansız Bedeni Bulundu

Edirne'de Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak'taki özel hastanenin yanındaki parkta bir kadının hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde Sema Tohumcular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tohumcular'ın olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Yakınları, Sema Tohumcular'ın kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi amaçlı hastaneye gitmek için evden çıktığını söyledi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Tohumcular'ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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