Esenyurt Belediyesi'nde Bir Kişi Daha Görevden Alındı

Esenyurt Belediyesi'nde görevden almalar devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Basın Danışmanı Cihan Güner görevden alındı.

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Esenyurt Belediyesi'nde Bir Kişi Daha Görevden Alındı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim’de gözaltına alındı. Özer savcılıktaki ifadesinin ardından aynı gün tutuklandı. Esenyurt Belediyesi'ne Beyoğlu Kaymakamı iken İstanbul Vali Yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak atandı. Can Aksoy'un kayyım olarak atanmasının ardından belediyede bir görevden alma daha yaşandı.

30 Eylül 2024'te göreve başlayan Basın Danışmanı Cihan Güner'in görevden alındığı öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'nde Bir Kişi Daha Görevden Alındı - Resim : 1

6 KİŞİ DAHA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Can Aksoy daha önce de Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün, Orhan Ayyıldız, İbrahim Halil Çalış ve Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya'nın görevine son vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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