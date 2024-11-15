Kiracından Ev Sahibine Akılalmaz Mesaj: Evi Yakıyorum Hakkınızı Helal Edin

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde, iddiaya göre ev sahibi Abdullah Gündoğdu, 2 yıllık kiracısı Ali B.’nin evden çıkmasını istedi.

Ev sahibi ve kiracı arasında çıkan tartışmanın ardından kiracı Ali B. “Ben evi yakıyorum. Hakkınızı helal edin” mesajı atarak kolonya dökerek evin odalarını teker teker yaktı. Evi ateşe veren kiracının bulunması için polis, arama çalışmaları başlattı.

“BEN EVİ YAKIYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN”

Ev sahibi Abdullah Gündoğdu, yaşananları şöyle açıkladı: Kardeşimin geleceğini ve kendisine ev bulup çıkmasını istedim. İki gün önce ev bulup bulmadığını sorduğumda bana binayı yakacağını söyleyip tehdit etti. Bu sabah işe kalktığımda her yerde duman vardı. İtfaiye içeri girdiğinde durum bu şekildeydi. Ailenin içeride olduğunu düşünüp kapıyı zorladık ama kıramadık. İtfaiye ekipleri de kapıyı kıramayınca camdan içeri girdi ve yangını söndürdü. Biz normal bir yangın olarak düşündük ama bu Ali denilen vatandaş evin belirli bölümlerini yakıp kaçıyor. Biz 06.30 gibi fark ettik. Evde kimse yoktu. Kardeşi kendisine, 'Ben evi yakıyorum. Hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum' şeklinde mesaj attığını söyledi. Madem sana bu mesajı attı bize neden söylemedin? Binada aşağı yukarı 20 nüfus var. Fark etmemiş olsaydık belki daha büyük facialara yol açacaktı.

Kaynak: DHA