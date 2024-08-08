Hastane Çıkışı Acı Kaza! İlaç Almaya Giderken Öldü

Ordu'da hastaneden çıkan kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gördükten sonra eczaneye ilaç almaya giden kadın, otomobilin çarpması sonucu öldü.

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Hastane Çıkışı Acı Kaza! İlaç Almaya Giderken Öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yüceler Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi önünde bulunan kavşakta kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Fatih Olgun idaresindeki otomobil, hastanede tedavi olduktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Merve Yürük'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kadın metrelerce savrularak yola düştü. Kafasının ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Yürük, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü Fatih Olgun ise ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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