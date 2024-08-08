D-100’de İki Otomobil Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Bolu D-100 Karayolu’nda trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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D-100’de İki Otomobil Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Bolu D-100 Karayolu’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tokadi Hayrettin Türbesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Mustafa B. yönetimindeki 07 BOS 420 plakalı otomobil, Yolçatı köyünden D-100’e çıkmak isteyen Ahmet A. idaresindeki 14 EA 833 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada Ahmet A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Ahmet A’nın ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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