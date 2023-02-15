Hasarlı evler bakanlık tarafından böyle kontrol ediliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden sonra yıkılmayan evleri ziyaret ederek sağlamlığı ile ilgili denetim başlattı.
Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. 20 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.
Söz konusu depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesinde bulunan hasarlı binalarda denetim başlattı.
Tek tek evlere giren denetim ekipleri binaların kolonlarını, evin dayanıklılığını test etti.
Sosyal medyada yayınlanan videoda Bakanlık ekiplerinin bir eve girerek ellerindeki çekiçlerle binanın kolon dayanıklılığını test ederek duvar-kiriş-fayans patlamasını vatandaşlara anlattı.