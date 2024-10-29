Hasan Arat'ın Şoförü Muhabire Saldırdı: Muhabir Emre Kaplan Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken maç sonu skandal bir olay yaşandı. Derbi galibiyetinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel ile futboldan sorumlu yönetici Feyyaz Uçar hakem kararlarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Konuşma sonrası Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kaplan ile konuşmak istedi. O sırada Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, gazeteci Emre Kaplan'a yumruk attı. Aldığı darbe sonrası burnu kırılan Emre Kaplan hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan görüşmede çıkan arbede sonucu Emre Kaplan, hastaneye kaldırıldı. Galatasaray muhabirleri Hasan Arat’ın şoförü Sezgin’in gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini ifade etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Karşılaşmanın ardından Emre Kaplan kişisel sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu. Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Kaplan ile konuşmaya gitti.

Yaşanan olayların ardından Beşiktaş JK ikinci başkanı Hüseyin Yücel geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yücel, "Gazeteci kardeşimize geçmiş olsun. Böyle bir olayın kabul edilmesi söz konusu değil. Bu olayı kınıyorum. Feyyaz Hoca, ben ve Onur Göçmez basın toplantısına katıldık ve ayrıldık. Olayı öğrendik ve Sezgin arkadaşımız için 'Yapabileceği en büyük hatayı yapmış' dedim. Hakemden kan ağlıyoruz, maçın önüne geçen bir olay yaptı. Nereden bakarsanız tutarsızlık. Hasan Arat ile konuştum ve bilgisi var. Şoförü polise teslim oldu."

KAPLAN'IN EŞİ KONUŞTU

Saldırıya uğrayan Emre Kaplan'ın eşi sosyal medyadan olay sonrası paylaşım yaptı. 2 yaşındaki çocuğu ile eşinin eve gelmesini beklerken, saldırıya uğradığını öğrendiğini söyleyen Ayşe Serem Tan Kaplan, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"2 yaşında çocuğumuzu uyutmuş evde eşimi beklerken aldığım haberle şu anda bu saatte eşimin yanına hastaneye gidiyorum. Bildiğim tek bir şey var, ailemize yaşatılanın takipçisi olacağız ve bu yaşatılan kimsenin yanına kalmayacak."