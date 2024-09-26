Hasan Alpargün Apartmanı Davasında Karar Bekleniyor! 'Müteahhit Olası Kastla Yargılansın'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede tutuklu sanık yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis cezası istedi.

'İNŞAATI YÖNETMELİĞE UYGUN YAPTIM'

27 Haziran'da görülen üçüncü duruşmada sanık Alpargün, önceki savunmalarını tekrarlayarak, "İnşaatı yönetmeliğe uygun olarak yaptım, projelerim yetkililer tarafından onaylanmıştır. İnşaatımı yetkililer kontrol etmiştir. Hatam olsaydı benim iskan almam mümkün değildir. İTÜ tarafından verilen rapor bunu doğruluyor. 19 Şubat 2024 günü cezaevinde rahatsızlandım, hastaneye kaldırıldım, iki damarımın tıkalı olduğu söylendi. İki defa anjiyo oldum, ameliyata alınıp iki damarım açıldı. Sağlık durumum cezaevinde kalmaya uygun değildir. Kanser hastasıyım, tahliyemi istiyorum" ifadesini kullanmıştı. Müştekiler ve avukatları sanık Alpargün "olası kastla" yargılanmasını talep etti. Sanık Alpargün'ün avukatları da "adil bir yargılanma istiyoruz, olayda olası kast yoktur, delillerin sanık lehine tekrar değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

'OLASI KASITLA YARGILANMALI'

Mahkeme heyeti, Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül 2024'e ertelemişti. Yarın görülecek duruşmada kararın açıklanması bekleniyor. Duruşma öncesi Hasan Alpargün Apartmanı'nda kayınvalidesi ve kayınbabasını kaybeden Hasan Ölçer, anne ve babasını kaybeden Tuğçe Korkut, anne ve babasını kaybeden Tuğba Şık konuştu. Aileler sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan değil "olası kastla" cezalandırılmasını istedi.

Hasan Ölçer "Konya Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda Hasan Alpargün asli kusurlu çıktı. 96 canımızı yitirdiğimiz bu davanın emsal niteliğinde olmasını ve sorumluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. 96 canımızın katilinin olası kastla yargılanmasını talep ediyoruz" dedi. Tuğçe Korkut ise Hasan Alpargün Apartmanı'nın 10 saniye içerisinde yıkıldığını belirterek, "Burada 96 canımızı yitirdik. Çok acı çektik. 27 Eylül'de 96 canımızı katledilen müteahhidin en ağır cezayı almasını istiyoruz, olası kastla yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu. Tuğba Şık da "Bu bina 96 kişiye mezar olmuştur. Burası binaysa çevredekiler nedir? Burada 96 canımız boğularak can verdi. Sanığın olası kastla yargılanması gerekir" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçmıştı. KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Alpargün'ün Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olması sağlanmıştı. Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: ANKA