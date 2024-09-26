Dengeler Şaştı, Kritik Uyarı Geldi! Orhan Şen Açıkladı: İstanbul İki Günde Tüm Hava Olaylarını Yaşayacak

Türkiye’de geçen hafta sağanak yağışlar birçok kenti esir alırken, önümüzdeki birkaç gün sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi. Vatandaşlar kışlıkları çıkarmak konusunda ne yapacağını bilemezken, meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Orhan Şen, konuya ilişkin açıklamasında, "Kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülürken, Doğu Karadeniz’de ise ç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi. Marmara ve Karadeniz’in iç kesiminde ise yer yer sis beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise vatandaşların beklediği haberi verdi. Sosyal medyadan paylaşımda vatandaşlara ‘Kışlıkları çıkarın’ dedi. Şen, paylaşımında, pazartesi gününe işaret etti. Şen’in paylaşımları ise şöyle:

'MONTLARI ÇIKARIN'

Bugün yurtta yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde. Sabah, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sis var. İstanbul 29, Edirne 32, Mugla 33, İzmir 30, Adana 35, Antalya 32, Ankara 27, Trabzon 25, Erzurum 22, Antep 33. Yaz havasına devam hafta sonu 1-2 derece daha artar.



ÖNEMLİ UYARI: Pazartesi Marmara'ya önemli yağış geliyor sıcaklık 7-8 derece birden düşecek. İstanbul Trakya Yalova Balıkesir Bursa Çanakkale de su baskınları ve taşkınlar olabilir. Yağış anında fırtına karada ve denizde zarara yol açabilir.

Marmara ve İstanbul'da bu pazar ve pazartesi 2 günde yazı ve kışı birlikte yaşayacağız. Pazar günü denize girin, Pazartesi günü kışlıkları çıkartın, montunuzu giyin. Marmara'da bazı şehirlerde Pazar-Pazartesi arasındaki sıcaklık farkı 12-13 dereceye ulaşabilir.

Pazartesi günü Batı Karadeniz ve Ege bölgelerinde de sıcaklık düşüşleri 7-8 dereceye ulaşacak. Bu bölgelerde sağanak yağışlar var. Bu haftaki sıcak havanın ardından böyle bir durumun olacağını daha önce tahmin etmiştik umarın etkili olmaz.