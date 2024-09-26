ABD Başkanı Biden'ın Yemeğine Katılacaktı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Hamle

ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katılması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Türkiye saati ile 00.40'ta Türkiye'ye hareket etti.

ABD Başkanı Biden'ın Yemeğine Katılacaktı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dikkat Çeken Hamle

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile akşam yemeğinde görüşmesi beklenirken dikkat çeken bir hamle geldi.

Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı. Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’tan AyrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan New York’tan AyrıldıGüncel

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