Hasadı Başladı, 25 Liradan 18 TL'ye Düştü: Üretici Zor Durumda!

Dünyanın kekik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Denizli'de çiftçiler bu yıl kuraklık nedeniyle ortaya çıkan rekolte ve kalite kaybı nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaşanan kuraklıklardan dolayı rekolte kaybeden çiftçiler, maliyetlerin yükselmesi ve mahsul fiyatlarının düşmesiyle mağdur olduklarını ifade ediyor. 2024 sezonunda büyük kayıp yaşayan üreticiler, destek bekliyor. Denizli tarımında tek sıkıntı kekikte yaşanmıyor. Pamuk üretiminin de yüksek olduğu Denizli'de pamuk üreticisi de benzer zorluklarla mücadele ediyor.





Üreticinin çaresiz durumda olduğunu belirten Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Kekikte yüzde 50'lere varan verim düşüklüğü var. Üretici çaresiz durumda Aynı şekilde pamukta da mali sıkıntılar baş gösterdi. Pamuk geçtiğimiz dönemde 25 liradan satılırken, şu anda fiyatı 18 liraya kadar düştü. Düşüp çıkıyor, bir dengesizlik var. Devletimizin duruma el atması ve destek olması gerekiyor. Yine primlerde senelerdir aynı durumda. Girdi maliyetleri sürekli artıyor ancak verilen primler sabit kalıyor. Böyle giderse çiftçimiz daha da zor günler geçirecek” şeklinde konuştu.





Kaynak: İHA