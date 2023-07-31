Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar'a 'dolandırıcılık'tan 22,5 yıl hapis istemi

Ukrayna’nın silah, miğfer ve çelik yelek gibi askeri malzemeler konusunda anlaştıkları Türkiyeli iş insanları tarafından 5.1 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Başsavcılığı, aralarında gazeteci Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar’ın da bulunduğu 6 kişi hakkında “Birden faza kişi tarafından zincirleme biçimde dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan iddianame düzenledi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre iddianamede, 4 şüpheli hakkında 22 yıl 6 ay, 2 şüpheli hakkında ise 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Şüphelilerin kamu görevlileri ile ilişkileri olduğunu söyleyerek dolandırıcılık eylemini gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Koray Altınel için “Bana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdi. Güvendim ve prensipte anlaştık. Yapılan anlaşmadan Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan ve İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey makamlar ile MİT’in de haberdar olduğunu söyledi. Parayı gönderdikten sonra irtibatımız kesilmeye başladı. Şikayetçiyim” demişti.

5.1 MİLYON DOLAR ÖDEME

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı, Türkiyeli iş insanları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş ve ifadesinde, gazeteci Hande Fırat’ın eşi iş insanı Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5.1 milyon dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Altınel ve Özvardar’ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmış, Altınel’in hesaplarına da bloke konulmuştu.

6 KİŞİYE DAVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 1.5 yıldır devam eden soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, aralarında Altınel ve eşi Neşe Altınel ile Özvardar’ın da bulunduğu 6 kişi hakkında dava açtı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, şüpheliler Koray Altınel, Murat Özvardar, Bülent Aygün ve Mehmet Dağlar “Birden faza kişi tarafından zincirleme biçimde dolandırıcılık”, Hakan Kaan Hasdal ve Neşe Altınel ise bu suçun yanı sıra “resmi belgede sahtecilik” ile suçlandı.

'ZAMAN KAZANIP PARA ALDILAR'

İddianamede, Volodymyr Krakovetskyı’nin şüpheliler hakkındaki ifadesi ve aralarındaki yazışma ve kayıtlara yer verildi. Aslında ellerinde savaş malzemeleri olmadığı halde, bu malzemelerin olduğunu taahhüt ettikleri kaydedilen iddianamede, “şüphelilerin ‘amaçlarının savaş halinde bulunan bir ülkenin insanlarına yardım etmek olduğunu’ söyleyerek, müşteki ve mağdurları ikna için malzeme alım satım sözleşmeleri düzenledikleri” ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin Rusya ile Çin arasındaki anlaşmalar gereği ambargoyu delmemek için bir kısım malzemeleri Çin’den ithal edeceklerini, bir kısım aparatları ise Türkiye’de temin ettikten sonra çelik yeleklere monte edebileceklerini söyleyerek zaman kazandıkları, bu arada da müşteki ve mağdurlardan para temin ettikleri anlatıldı.

PARALARIN BİR KISMI İADE EDİLDİ

“Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin devlet büyükleri ile ilişkilerinin olduğunu söyleyerek karşı tarafı dolandırmak ve zarara uğratmak amacıyla irade birliği içerisinde ve iştirak halinde hareket ettikleri” anlatılan iddianamede, bu şekilde Ukrayna Devleti yetkilileri ve vatandaşlarından 5.1 milyon dolar para aldıkları, ancak Koray Altınel’in hesaplarına konulan blokaj kararının kaldırılması sonrasında bu paraların bir kısmının iade edildiği kaydedildi.

İADE KISMEN YAPILDI, ŞİKAYET DEVAM EDİYOR

İddianamede, iadenin kısmen yapılmış olması nedeniyle müşteki ve mağdurların şikayetlerinin devam ettiği ifade edilerek, şüphelilerin “Birden faza kişi tarafından zincirleme biçimde dolandırıcılık” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ve 5 bin 625 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi. Şüpheliler Hakan Kaan Hasdal ve Neşe Altınel’in ise yapılan aramalarda ele geçirilen sahte belgeler nedeniyle “resmi belgede sahtecilik” suçundan ayrıca 5 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi.

UKRAYNALI YETKİLİ: 'SOYLU'NUN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ, GÜVENDİM'

Ukrayna İçişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Volodymyr Krakovetskyı’nin ifadesi ortaya çıktı. Krakovetskyı ifadesinde, Rusya ile savaşta olan ülkesi için Türkiye’de savunma anlaşması yapmaya yetkili tek kişi olduğunu, Murat Özvardar aracılığıyla tanıştığı iş insanı Koray Altınel ile miğfer, çelik yelek ve silah alımı için anlaştıklarını ancak toplamda 5 milyon dolar ödeme yaptıktan sonra Altınel’e ulaşamaz hale geldiğini anlatmıştı. Krakovetskyı, “Altınel bana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraflarını gösterdi. Güvendim ve prensipte anlaştık. Yapılan anlaşmadan Savunma Sanayi Müsteşarlığı'ndan ve İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey makamlar ile MİT’in de haberdar olduğunu söyledi. Parayı gönderdikten sonra irtibatımız kesilmeye başladı. Ukrayna ve Türkiye arasında diplomatik bir sıkıntı yaşanmaması adına 2 gün önce tekrar aradım. Neden teslimatı yapmadığını sordum. O da yurt dışında olduğunu çarşamba günü döneceğini ve yüz yüze görüşeceğimizi söyledi ancak kendisi ile görüşme sağlayamadım ve ulaşamadım. Şikâyetçiyim” dedi.

ALTINEL: 'SOYLU'YU TANIRIM'

Suçlamaları reddeden Altınel, Krakovetskyı ile Murat Özvardar ve Mehmet Dağlar aracılığıyla tanıştığını, görüşmeler sonrasında anlaştıklarını ve paranın ödenmesinden sonra da gerekli siparişlerin verildiğini belirterek, “3 bine yakın yelek organize sanayide depoda bekliyor. Hem gümrükte hem fabrikada ürünler bekliyor. Biz sözleşmeyi parayı gönderen kişilerle yaptık. Ukrayna Büyükelçiliği'nin bizimle ilgili şikâyeti yoktur. Biz ticaretimize devam ediyoruz” dedi. Altınel, Krakovetskyı’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafları göstermesinden sonra kendisine inandığı yönündeki beyanları konusunda ise, “Soylu ile uzun yıllardır tanışıklığım vardır ancak bunu kimseye karşı kullanmadım. Ben gittiğim yerde saygıyla karşılanırım. Müşteki ortalığı karıştırmak için böyle iddialarda bulunmaktadır” diye konuştu.