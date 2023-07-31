Bakan Yerlikaya: Tekel cinayetinde şüphelilerin tamamı yakalandı
Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tamamı yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını bildirdi.
29 Temmuz gecesi gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağı getirilmişti.