Hande Çinkitaş Dosyasında Yeni Gelişme! Yargıtay’dan Dikkat Çeken Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Hande Çinkitaş cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2001 yılında İstanbul Kadıköy’de evinde vahşice öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş davasında Yargıtay son sözünü söyledi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, baba Nezih Çinkitaş hakkında verilen müebbet hapis cezasını onayarak kararı kesinleştirdi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Hande Çinkitaş 4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy’deki evinde başına çekiçle vurulmuş ve boğazı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Türkiye’nin gündemine oturan olayın ardından başlatılan soruşturmada uzun yıllar boyunca fail tespit edilemedi.

19 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Cinayet dosyası, olaydan yaklaşık 19 yıl sonra yeniden gündeme geldi. 2020 yılında olay yerinden elde edilen deliller tekrar Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemelerde cinayette kullanılan bıçakta baba Nezih Çinkitaş’a ait yoğun DNA izlerine rastlandı.

Bunun üzerine çelişkili ifadeler ve HTS kayıtları da değerlendirilerek Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında gözaltı kararı verildi.

YEREL MAHKEME BERAAT KARARI VERMİŞTİ

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar hakkında yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı çıktı. Karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Hande’nin annesi Handan Yılmazer dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Dosyayı yeniden inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

BABAYA MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstinaf mahkemesi, Nezih Çinkitaş’ın “alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak ceza müebbet hapse çevrildi.

Mahkeme, sanık hakkında tutuklama kararı vermedi. Bunun yerine yurt dışına çıkış yasağı ve İstanbul il sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkındaki beraat hükmü ise korundu.

YARGITAY KARARI ONADI

İstinaf kararının ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne taşındı. 2024/6820 esas numarasıyla incelenen dosyada karar 1 Nisan 2026 tarihinde verildi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği müebbet hapis kararını hukuka uygun buldu ve cezayı onadı. Dosyanın 13 Mayıs 2026 tarihinde kapatılmasıyla birlikte, 25 yıldır kamuoyunun gündeminde yer alan Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş’a verilen müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Kaynak: Habertürk