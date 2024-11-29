Hamza Dağ'dan Dikkat Çeken İmralı Değerlendirmesi: Muhalefete Sert Sözlerle Yüklendi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve DEM Parti-İmralı görüşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP'li Dağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sarf ettiği "El yükseltiyorum, Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine değindi.

'MUHALEFETİN EZBERİ BOZULDU'

tv100'de Kübra Par ile Ana Haber'e konuk olan Hamza Dağ "Bir sürece ad koymak zorunda mıyız? Öyle bir durum yok. Şu anda ülkede terörle ilgili ana bir gündem var mı? Yok. Burada önemli olan bu süreci götürebilmek. Aslında burada ezberi bozulan muhalefet oldu. Özellikle CHP bu konuyu el yükseltme olarak ifade etti. Bir devlet yönetimine namzet bir siyasi parti liderinin bu kadar sığ ve basit bir çıkış yapması da dikkat çekici" dedi.

'BİZİM BAKACAĞIMIZ NOKTA...'

Hamza Dağ milyonların beklediği asgari ücret zammına ilişkin ise şöyle konuştu:

“Bu konuda süreç eskiden beri bellidir. Önümüzde ki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine başlayacak. Enflasyona ezdirmemek noktasında bir yönetimle artışlar yapıldı. 2021-22-23’te ve orada Bakanlık’ta Cumhurbaşkanımız da devreye girdi. Taraflar konuşacaklar. Bizim bakacağımız nokta çalışanları enflasyona ezdirmemek.

'RAKAM VERMEM DOĞRU OLMAZ'

Asgari ücretin miktarından daha çok asgari ücret üzerinden yapmış olduğumuz artış, diğer asgari ücret üzerinde gelir alanların da maaş artış oranlarının da buna göre tayin ediliyor olmasıyla hem onları enflasyon karşısında ezdirilmemesi hem de işverenlerin böyle bir yükle karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Benim rakam vermem çok doğru olmaz

'BİZ BU MESELEYİ ÇÖZERİZ'

Kapatılmak istenen belediye kreşleriyle ilgili konuşan Dağ, “Bu uzlaşılamayacak bir şey değil CHP her konuda kanun teklifi verirken bu konuda neden kanun teklifi vermedi ben de bunu sorguluyoruz. Biz gerekirse çalışmayı yaparız. Bu meseleyi çözeriz" dedi.

Kaynak: tv100