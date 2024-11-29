İzmir'de Can Pazarı! Kamyon Araçları Biçti; Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kamyon, çok sayıda aracı biçti. İlk belirlemelere göre kazada göre 2 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

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İzmir'de Can Pazarı! Kamyon Araçları Biçti; Ölü ve Yaralılar Var

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde saat 19.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen patates yüklü kamyon, Nazarköy Kavşağı'nda araçların arasına daldı. Kamyon, hafif ticari, 2 otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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