DEM Partili Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyım Atandı

DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atandı. Kararın belediyede tebliğ edildiği; eş başkanların imzalamadığı öğrenildi. Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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DEM Partili Bahçesaray Belediyesi'ne Kayyım Atandı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Ayvaz Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan 'sözde özyönetim' açıklamasına ilişkin açılan davanın dün karar duruşması görüldü. DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hazir'in hapis cezası almasının ardından DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyım atandı. Edinilen bilgiye göre; belediyede tebliğ edilen kararı eş başkanlar imzalamadı.

İçişleri Bakanlığı'nın kayyım kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır'ın Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

DEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'e Hapis CezasıDEM Partili Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'e Hapis CezasıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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