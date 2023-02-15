Haluk Levent: Yarın akşam önemli bir açıklama yapacağım

Depremde yaptığı yardım organizasyonlarının ardından hedef gösterilen AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın akşam 'önemli bir açıklama' yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen AHBAP derneğinin kurucusu ve başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" dedi.