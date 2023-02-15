Haluk Levent: Yarın akşam önemli bir açıklama yapacağım

MHP ve iktidar tarafından hedef gösterilen Haluk Levent, yarın açıklama yapacağını duyurdu.

Haluk Levent: Yarın akşam önemli bir açıklama yapacağım

Depremde yaptığı yardım organizasyonlarının ardından hedef gösterilen AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın akşam 'önemli bir açıklama' yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen AHBAP derneğinin kurucusu ve başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından duyuru yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Haluk Levent "Yarın akşam 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" dedi. 

Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme Tepki büyüktü.. Kanal D, ATV, TRT1, STAR TV, FOX TV dizileri için flaş gelişme
Yaptığı bağış yanlış anlaşıldı! Yeni Çamoluk Otomotiv'den açıklama geldi Yaptığı bağış yanlış anlaşıldı! Yeni Çamoluk Otomotiv'den açıklama geldi
Kılıçdaroğlu, Beşli Çete'ye seslendi: Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim Kılıçdaroğlu: Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim
ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek ATV'den flaş karar.. Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları üzülecek
ÇOK OKUNANLAR
13 yaşındaki çocuk, depremin 228'inci saatinde kurtarıldı 13 yaşındaki çocuk, depremin 228'inci saatinde kurtarıldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Halk düşmanı Halk düşmanı
Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt Madonna'nın çağrısına Haluk Levent'ten yanıt
Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim' Naci Görür'den yeni deprem açıklaması: 'İnşallah bu sefer sesimi duyurabilirim'