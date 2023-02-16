Haluk Levent: TV ye bağlanmak istedim ama olmadı, ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum

İktidarın hedef gösterdiği Haluk Levent Tek Yürek Türkiye yardım kampanyası için 500 bin lira bağış açıkladı.

Haluk Levent: TV ye bağlanmak istedim ama olmadı, ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yanında olan ve Cumhur İttifakı'nın hedefe koyduğu sanatçı Haluk Levent, Tek Yürek Türkiye yardım kampanyası için yayına bağlanmak istediğini ancak olmadığını dile getirdi. 

Twitter'dan açıklama yapan Levent, "TV ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin ₺ bağış açıklıyorum" dedi.

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