13 yaşındaki çocuk, depremin 228'inci saatinde kurtarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, Maraş'ta meydana gelen depremlerin 228'inci saatinde Hatay'da 13 yaşındaki Mustafa'yı canlı olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ilk gününden bu yana bölgede olan İBB ekipleri ile TTK maden işçileri, bir enkazda arama kurtarma çalışmasında, 13 yaşındaki Mustafa isimli çocuğa ulaştı ve kurtarmayı başardı.

Ambulansa bindirilen depremzede çocuk, hastaneye kaldırıldı.