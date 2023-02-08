Haluk Levent isyan etti: Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya?

AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, deprem bölgesinde iletişim problemi yaşanmasına isyan etti.

Son Güncelleme:
Haluk Levent isyan etti: Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya?

Türkiye'nin günlerdir ağladığı Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce yurttaşımızın ölümüne neden oldu. Deprem sonrası bölgeye giden AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, yaşanan iletişim problemine isyan etti.

Kerem Aktürkoğlu ve Erden Timur, Hatay'da yardım malzemesi dağıttıKerem Aktürkoğlu ve Erden Timur, Hatay'da yardım malzemesi dağıttıGündem

Telefonların çekmediğini söyleyen Levent şunları söyledi:

Telefon operatörleri!

Bu 3. Gün

Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya ! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!

Haluk Levent isyan etti: Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya? - Resim : 2

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk Müge Anlı rekor bağış topladı.. Toplanan rakam bir ilk
Can dostu kedi ve köpeklerin depremde hayat kurtarıyor Can dostu kedi ve köpeklerin depremde hayat kurtarıyor
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
AKP'liler Meclis'teki deprem çalışmalarını böyle tıkamış AKP'liler Meclis'teki deprem çalışmalarını böyle tıkamış
ÇOK OKUNANLAR
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?
Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı! Celal Şengör'den canlı yayında uyarı: İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı!
Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı Üniversite öğrencilerinin depremzedelere bıraktığı notlar duygulandırdı