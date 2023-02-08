Haluk Levent isyan etti: Fiyat söyleyin gönderelim, nedir bu ya?
AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, deprem bölgesinde iletişim problemi yaşanmasına isyan etti.
Türkiye'nin günlerdir ağladığı Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce yurttaşımızın ölümüne neden oldu. Deprem sonrası bölgeye giden AHBAP Platformu kurucusu Haluk Levent, yaşanan iletişim problemine isyan etti.
Telefonların çekmediğini söyleyen Levent şunları söyledi:
Telefon operatörleri!
Bu 3. Gün
Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya ! Hatay’ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!
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