Kerem Aktürkoğlu ve Erden Timur, Hatay'da yardım malzemesi dağıttı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Hatay'a giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kentte yardım malzemeleri dağıttı.

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve futbol takımımızın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Hatay'daki yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer aldı" ifadelerine yer verildi.