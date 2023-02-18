Haluk Levent 'Bir karar aldım' dedi, Twitter'dan duyurdu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yaptığı yardımlar sonrasında siyasi isimler dahil çok sayıda kişi tarafından hedef alınan AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent, yeni bir karar açıkladı.

Sanatçı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“BİR EKİP KURDURMUŞLAR”

“Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap’ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanları ile muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor

“ŞEYTANIN TEMSİLCİLERİNE TOPLU CEVAP VERECEĞİM”

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz. Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım Bilginize.”