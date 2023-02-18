LeMan'dan Süleyman Soylu kapağı

Mizah dergisi LeMan, "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" diyen Süleyman Soylu'yu kapağına taşıdı.

LeMan'dan Süleyman Soylu kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, kapağında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yer verdi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" ifadeleri gündem oldu.

Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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