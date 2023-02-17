Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı
Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne bağış yapan ünlüleri tek tek paylaştı. Levent ilk kez Tarkan'ın 1 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Levent, AHBAP Derneği'ne bağış yapan ünlü isimleri tek tek açıkladı.
İŞTE AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER...
Barış Arduç
1 milyon 100 bin TL
Gülşen
1 milyon TL