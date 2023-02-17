Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Sanatçı Haluk Levent, AHBAP Derneği'ne bağış yapan ünlüleri tek tek paylaştı. Levent ilk kez Tarkan'ın 1 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.

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Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli ilki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

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Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı - Resim: 2

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Levent, AHBAP Derneği'ne bağış yapan ünlü isimleri tek tek açıkladı.

İŞTE AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER...

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Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı - Resim: 3

Barış Arduç

1 milyon 100 bin TL

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Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı - Resim: 4

Gülşen

1 milyon TL

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