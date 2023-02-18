Karalar, Akşener ve Çebi'yi ağırladı: 'Yarından tezi yok ciddi tedbirler alacağız'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ağırladı. Başkan Karalar, “Yarından tezi yok ciddi tedbirler alacağız” dedi.

Karalar, Akşener ve Çebi'yi ağırladı: 'Yarından tezi yok ciddi tedbirler alacağız'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi makamında ağırladı.

Zeydan Karalar ve Meral Akşener, depremin ardından Adana’da yaşanan sorunlarla ilgili konuştu, depremzede halk yararına birlikte neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de deprem felaketinden etkilenen Adana'da bir araya geldiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, siyah-beyazlı ekibin yürüttüğü yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Karalar, Akşener ve Çebi'yi ağırladı: 'Yarından tezi yok ciddi tedbirler alacağız' - Resim : 1

"YARINDAN TEZİ YOK CİDDİ TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Başkan Zeydan Karalar, “Yarından tezi yok depremle ilgili ciddi tedbirler alacağız. Depremi engellemek mümkün değil ama depreme dayanıklı bina yapmak mümkün. Deprem olduğunda çok hızlı müdahale etmek ve çok daha fazla can kurtarmak mümkün. Bunları yapabilecek duruma gelecek Adana” dedi.

Kaynak: ANKA

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