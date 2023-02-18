Kılıçdaroğlu depremzede aileleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle’ye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu depremzede aileleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’la birlikte afet bölgesinden Yenimahalle’ye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi tarafından yardımsever vatandaşların bağışladığı geçici evlere yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"GÜN, BİRLİK GÜNÜ"

Kılıçdaroğlu ve Yaşar’ın ilk durağı, Hatay’dan gelen ve Demetevler’e yerleşen 2 çocuklu Çobaner ailesi oldu. Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı ise Adıyaman’da depremi yaşayan 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişilik Beyaz ailesi oldu. Son olarak Hatay Samandağ’dan gelerek Batıkent’te bir eve yerleşen 6’sı çocuk 15 kişilik Bilgin ailesi ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Yaşar, “Gün, birlik olma günü. Yaralarımızı beraber saracağız” mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

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