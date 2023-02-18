Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı

Hırvat milli kaleci Dominik Livakovic, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı oynadığı eldiveni ve formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a teslim etti.

Livakovic, formasını ve eldivenlerini depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Hırvatistan Milli Takımı’nın kalecisi Dominik Livakovic, FIFA Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı penaltılarda giydiği formasını ve eldivenini depremzedelere yardım için Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a teslim etti.

Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’ın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic. Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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