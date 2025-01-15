Halit Ergenç'ten Ayşe Barım'a Destek: 'Haksız Buluyorum'

'Tekelleşme' iddiasıyla gündeme oturan Ayşe Barım'a bir destek de Halit Ergenç'ten geldi. Ergenç, "Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır" dedi.

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Halit Ergenç'ten Ayşe Barım'a Destek: 'Haksız Buluyorum'

Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım’ın adı kamuoyunun gündeminden düşmezken, Barım’a bir destek de ünlü oyuncu Halit Ergenç’ten geldi. Ergenç iddialara ilişkin açıklamasında, Ayşe Barım’ın yaşananları hak etmediğini söyledi.

Katıldığı bir davette gazetecilere konuşan Halit Ergenç, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu Ayşe Barım ile 25 yıldır dost olduğunun altını çizerken, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır" ifadelerini kullandı.

Halit Ergenç'ten Ayşe Barım'a Destek: 'Haksız Buluyorum' - Resim : 1

Barım’ın iddiaları hak etmediğini söyleyen Ergenç, "Rekabet Kurumu'nun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok" dedi.

Açıklamalarında, “Bir insanın işini iyi yapması suç değildir” diyen Ergenç, “Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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