TSK'dan İhracı İstenen Teğmenler İçin Yarın Kader Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti. O anların sosyal medyada paylaşılması beraberinde tartışmaları getirmişti.

Teğmenler hakkında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Yüksek Disiplin Kurulu, 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını yarın ele alacak. YDK, saat 14.00’te toplanacak. Teğmenler ve avukatları, YDK’da sözlü savunmalarını yapacak.

FOTOĞRAF VE VİDEO DETAYI

Teğmenler ve avukatları, YDK’da sözlü savunmalarını yapacak. Sözlü savunmaların alınacağı salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.

Kurulun, 16 Ocak’tan sonra kararını 1 ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni düzenlenmişti. Tören sonrası bir grup yeni mezun teğmen kılıçlarını havaya kaldırarak yemin etmişti.

Teğmenlerin yeminin ardından siyaset gündeminde tartışmalar başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, “Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir” demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise teğmenleri "'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişler. Birileri bundan da rahatsız olmuş, ne diyeceklerdi?" diyerek savunmuştu.

Teğmenler hakkında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmişlerdi.

Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" demişti. MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi