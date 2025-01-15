Ezber Bozan Tarihi Keşif, ‘Türk’ Adının İlk Geçtiği Eserde Dikkat Çeken İki İfade

Türk Akademisi, tarihi bir bilgiyi doğruladı. Moğolistan’daki Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğu kesinleşti. Külliyenin İkinci Türk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan’ın onuruna inşa edildiği ifade edildi. Yazıt, "Türk" adının ilk kez geçtiği en eski yazılı eser olarak değerlendirilirken metinlerde "Kutlug Kağan Türk ve Tanrı oğlu" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Son Güncelleme:
Ezber Bozan Tarihi Keşif, ‘Türk’ Adının İlk Geçtiği Eserde Dikkat Çeken İki İfade

2019 yılında Moğolistan’ın Arhangay bölgesindeki Nomgon Vadisi’nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Türk Akademisi, çalışmalar sürerken önemli bir bilgiye ulaşıldığını duyurdu.

Ezber Bozan Tarihi Keşif, ‘Türk’ Adının İlk Geçtiği Eserde Dikkat Çeken İki İfade - Resim : 1

6 SATIRLIK METİN BULUNDU

Kazılar sonucunda 2022’de Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kutluğ Kağan'ın külliyesine ait bir yazıtın keşfedildiği öğrenildi. Yazıtlarda ‘Kutlug Kağan Türk, Tanrı oğlu’ ifadelerinin yer aldığı Soğdca ve Göktürk alfabesiyle yazılmış 6 satırlık bir metin tespit edildiği açıklandı. Ezber Bozan Tarihi Keşif, ‘Türk’ Adının İlk Geçtiği Eserde Dikkat Çeken İki İfade - Resim : 2

Yazıtın alt kısmının da okunabildiği belirtilerek toplam 15 satırın yer aldığı öğrenildi. Yazıtta Çin hiyeroglifleriyle yazılan metinlerin korunabildiği, Çince metinin yukarıdan aşağıya doğru yazıldığı ortaya çıktı.

Yazıtın 3. satırdan 8. satıra kadar olan kısmındaki satırlarda şu ifadeler yer aldı:

3......sol......bitigtaş anıt....

4.......Türk büyük/bogda/....Kutlug.....

5......tören......seçilmiş.......benzer .....

6........asker......sorumak......

7......doldurmak yok olmak.. ilave etmek....iş...ev....

8......vafat etmek......" ifadeleri kullanıldı.

Türk Akademisi tarafından yapılan açıklamada yazıtta dördüncü satırda "Türk" sözcüğü ve "Kutlug" unvanı tespit edildiğine dikkat çekildi.

Ezber Bozan Tarihi Keşif, ‘Türk’ Adının İlk Geçtiği Eserde Dikkat Çeken İki İfade - Resim : 3

“GÖKTÜRK DÖNEMİNE AİT”

Açıklamada şöyle denildi: Nomgon-2 Anıt Külliyesi’nin Göktürk dönemine ait olduğu ve büyük olasılıkla İkinci Türk Kağanlığı’nın kurucusu İlteriş Kutlug Kağan’ın (682-692) onuruna yapıldığı tespitini doğrulamaktan mutluluk duymaktadır.

İlteriş Kutluğ Kağan'ın 7. yüzyıla ait söz konusu yazıtı "Türk" adının ilk kez geçtiği, Göktürk döneminin en eski yazılı eseri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Darphane Bürokrasiye Takıldı! 300 Kişiyi Bekleyen Ölümcül Tehlike 300 Kişiyi Bekleyen Ölümcül Tehlike
1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin 1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin
Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme! Serenay Sarıkaya Adliyede Serenay Sarıkaya Adliyede
Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu? Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu?
Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar: İzlanda Soğuklarına Dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Uyarılar
TSK'dan İhracı İstenen Teğmenler İçin Yarın Kader Günü Teğmenler İçin Yarın Kader Günü