Haliçport’taki otellerde oda fiyatları 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Muhalefetin ‘İsrtanbul’a ihanet’ projesi olarak adlandırdığı ve yap-işlet-devret modeliyle Haliçport’ta yeni bir otel açılacak. Daha önce Antalya’daki otelinde 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle gündeme gelen Fettah Tamince, Haliçport’u yapan iş insanlarından.



Cumhuriyet yazarı Jale Özgentürk, Temmuz ayında burada bir otelin daha açılacağını duyurdu.

“Hatta Rixos Otelleri’nin ortak olduğu uluslararası zincir Accor’un sitesinde temmuz ayı sonu için rezervasyonlar başlamış. Oda fiyatları 50 bin lira ile 1 milyon TL arasında” diyen Özgentürk, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“O dönemde yap-işlet-devret furyasıyla özelleştirme ihaleleri tavan yaptı. Haliçport onlardan biriydi. Cengiz İnşaat ile Sembol inşaat grupları arasında yapılan ihaleyi 1.4 milyar dolara Fettah Tamince’nin Sembol İnşaatı aldı.

49 yıllığına alınan ihalenin projesi 70 yat kapasiteli iki yat limanı, her biri 400 oda kapasiteli beş yıldızlı iki otel, AVM, kongre ve kültür merkezleri, cami ve otopark inşaatından oluşuyordu.

TEMMUZDA AÇILIYOR

Araya giren FETÖ darbesinde Tamince’nin adı da gündeme gelince aksayan projeye 2021’de, eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski zamanlarda aynı apartman komşusu olan Kart, Cengiz ve Kalyonla da ortak yatırımları olan bir isim.

Projenin inşaatı hâlâ sürüyor. 49 yıllık kullanıma karşın vatandaşlık karşılığı konut satışı da bir ara gündemdeydi.

1 MİLYONLUK ODA

Sayısı ikiden üçe çıkan oteller ise temmuz ayı sonunda ziyaretçi kabulüne başlıyor. Hatta Rixos Otelleri’nin ortak olduğu uluslararası zincir Accor’un sitesinde temmuz ayı sonu için rezervasyonlar başlamış. Oda fiyatları 50 bin lira ile 1 milyon TL arasında.

Tamince, proje için yıllar önce “Korumak zorunda olmadığımız binaları bile koruyoruz. Proje bittiğinde eleştirenler Atatürk Kültür Merkezi’nde olduğu gibi ‘Fettah Tamince’ye haksızlık yapmışız’ diyecekler” demişti.

Oysa Haliç’ten geçenler hiç de öyle demiyor. Otel binaları tarihi bölgenin tüm büyüsünü yok etmiş, koca bir kütle olarak orada duruyor.

Yine Tamince’nin daha önce bana söylediği şu sözleri bugünün sinyalini de vermiş aslında:

“Beni tartışabilirler ama turizmi bildiğim tartışılamaz. Türkiye turizminde ABD’li, Avrupalı zengin turisti getirecek ürün yok. Bu proje ile İstanbul’a 1 milyon ziyaretçi gelecek.”

İstanbul’u bugün bitiren anlayışın kökeninde sadece turiste, paraya endeksli bu bakış açısı yatmıyor mu!”



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