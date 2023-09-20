Hakları için mücadele eden Trendyol işçileri, gözaltına alındı

Ağır çalışma koşullarına karşı sendikal örgütlenmeye gittikleri gerekçesiyle işten çıkarılan Trendyol işçileri genel merkez önünde polis müdahalesine maruz kaldı.

Hakları için mücadele eden Trendyol işçileri, gözaltına alındı

Trendyol işçileri sendikalaştıkları için işten atılmalarının ardından direnişlerinin 24. gününde Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde bir kez daha bir araya geldi.

Ağır çalışma koşullarına karşı PTT-Sen ve DGD Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan işçiler, depo önündeki direnişi genel merkez önüne taşıyarak görüşme taleplerini ilettiler.

Bir muhatap bulana kadar genel merkez önünde devam ettirdikleri oturma eylemini sürdüreceklerini kaydeden işçiler, polis müdahalesine maruz kaldı. Çok sayıda işçi gözaltına alındı.

24 GÜNDÜR MÜCADELE SÜRÜYOR

‘Hapishane şartları’ dedikleri ağır koşullara karşı PTT-Sen ve DGD Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan 54 Trendyol depo işçisi, 24 gündür sendikal hak talebiyle direniyor.

Ellerini nereye atsa coşuyor! Zengin olmak için doğmuş 4 burç Ellerini nereye atsa coşuyor! Zengin olmak için doğmuş 4 burç
Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin vatandaşlık durumu Meclis gündeminde Atatürk'e hakaret eden Kuveytlinin vatandaşlık durumu Meclis gündeminde
Tarkan Atatürk'e saygısızlığa tepki gösterdi: Kendisine de Disney Plus eleştirisi yaptı Tarkan, Atatürk'e saygısızlığa tepki gösterdi
Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin
Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu
Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu
'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi' iddiası: Öne sürülen fiyat dudak uçuklattı İddia: 'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi'