Hakkında zorla getirme kararı verilen MHP'ye yakın emniyet müdürü kriz yarattı: Hakimi hakime şikayet etti

(Fotoğraf: Birgün)

MHP’ye yakınlığı ile bilinen Karaman Emniyet Müdürü hakkında duruşmaya zorla getirme kararı veren hakim, Birgün’e haberi kaldırması için yazı verdi. İlgili emniyet müdürünün ise hakimi, başka bir hakime şikayet ettiği öğrenildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fahrettin Cem Ceren isimli yurttaşa, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Davanın açıldığı Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Emniyet Müdürü Okumuş için Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne “talimat” gönderdi. Ancak Okumuş, 19 Ocak’ta çağrıldığı duruşmaya katılmadı. Mahkeme ise Okumuş için “Davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmadığı için zorla getirme emri düzenlenmesine” karar verip duruşmayı 24 Mayıs’a erteledi.

HAKİM ‘HABERİ KALDIRIN’ DİYE YAZI GÖNDERDİ

İl Emniyet Müdürü için duruşmaya zorla getirme kararı verildiğinin haberleştirilmesinin ardından Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ve Yazı İşleri Müdürü, BirGün’e “resmi bir yazı” gönderdi. Yazıda, “Haberin gerçeği yansıtmadığı, mahkemenin Karaman Emniyet Müdürü Okumuş hakkında herhangi bir zorla getirme kararı vermediği” iddia edildi. Hâkim, haberin yayından kaldırılmasını aksi takdirde “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan” dava açılacağını bildirdi.

Ceza Kanunu’nda bu suçun tanımı ise şu şekilde: “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

‘HABERİN DOĞRU OLDUĞUNU’ SÖYLEMİŞ OLDULAR

Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kalemi ise konuya ilişkin “Okumuş hakkında birden fazla dosya olduğunu, bir dosya kapsamında zorla getirme kararı verildiğini ancak bu kararın gözden kaçırılarak söz konusu yazının gönderildiğini” ifade etti. Böylece “haberin doğru olduğu” söylenirken gönderilen yazıda yer alan ifadelerin ise gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Ancak yaşananlar bu skandalla da kalmadı. Emniyet Müdürü Okumuş, avukatı aracılığıyla Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimini eskiden emniyet müdürlüğü yaptığı Osmaniye’deki 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne şikâyet etti.

OKUMUŞ, HAKİMİ HAKİME ŞİKAYET ETTİ SUÇLADI

Mahkemeye verilen dilekçede, Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin kamu düzenine zarar verecek bir karar verdiği vurgulanarak şunlar sıralandı:

“Müvekkil Ahmet Selçuk Okumuş, Karaman İl Emniyet Müdürü olup fiilen görevi başında bir kamu görevlisidir. Müvekkilin görevinin, yoğunluğu ve kamu düzeni açısından çok önemli olması nedeniyle duruşmalara katılması mümkün olmamaktadır. Müvekkil hakkında çıkarılan zorla getirme kararı yine kamu menfaatleri ile çatışmakta olup kamu düzenine zarar verecek bir karar niteliğindedir.

Hâl böyle olunca, kamu menfaati de gözetilerek müvekkilin iş yoğunluğu nedeniyle, görevini bırakıp sanığın işlediği suçtan dolayı sürekli duruşmaya katılma imkânı bulunmamaktadır. Bu durumunun kamu düzenine zarar vereceği ve İlin asayişi açısından aksaklıklara yol açacağı tartışmasızdır.”