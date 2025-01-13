Hakkari'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Hakkari'de saat 08.01'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hakkari'de Korkutan Deprem

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 08.01'de yaşanan depremin derinliği 4.5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Türkiye-Azerbaycan sınırında gerçekleşen deprem, korkuya neden oldu.

Hakkari'de Korkutan Deprem - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Hakkari
Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor Kekin Kabarması İçin Eklenmesi Gereken Malzeme: Daha İyi Pişiyor
Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak Yapı Kredi Bankası’ndan Dev Ödeme! SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yararlanacak
Kuyumcu Soyguncuları Tutuklandı, Akrabalarının Desteği Pes Dedirtti Kuyumcu Soyguncularını Cezaevine Böyle Uğurladılar
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sarı Kodlu Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sarı Kodlu Alarm!