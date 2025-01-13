Hakkari'de Korkutan Deprem

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 08.01'de yaşanan depremin derinliği 4.5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Türkiye-Azerbaycan sınırında gerçekleşen deprem, korkuya neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi