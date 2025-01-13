Hakkari'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Hakkari'de saat 08.01'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 08.01'de yaşanan depremin derinliği 4.5 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2025
KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) https://t.co/NCyzgPyTeh
13.01.2025, 08:01:26 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 4.5 km#Kandilli
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu. Türkiye-Azerbaycan sınırında gerçekleşen deprem, korkuya neden oldu.
Kaynak: Haber Merkezi