Hakkari'de kayyıma gerekçe olan davanın iddianamasini, FETÖ firarisi savcının hazırladığı ortaya çıktı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın yerine kayyım atanmasına gerekçe yapılan 2014 tarihli davanın iddianamesini hazırlayan savcı D.Y.’nin, İçişleri Bakanlığı’nın “terörden arananlar” listesinde “FETÖ” firarisi olarak yer aldığı ortaya çıktı.

T24'ün haberine göre Savcı D. Y.’nin, 15 Temmuz sonrası yasadışı dinlemeler, usulsüz tahliyeler, askeri casusluk, Oda TV davası gibi davalarda rolleri olduğu gerekçesiyle birçok hâkim ve savcıya açılan ilk davada yargılandığı öğrenildi.

31 Mart'ta yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanlığı görevine yüzde 48.92 oy ile seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in kayyım olarak atandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Akış hakkında "örgüt yönetmek", "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2014 tarihli dava dosyası görevden almaya gerekçe gösterildi.

İDDİANAMEYİ HAZIRLAYAN SAVCI "TERÖR ARANANLAR" LİSTESİNDE

Görevden alınmaya gerekçe gösterilen davayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Akış’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinin, o dönem “KCK operasyonları” olarak anılan soruşturma sonunda hazırlandığı öğrenildi.

Ancak, iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunan ve daha sonra İstanbul’da görev yapan savcı D.Y.’nin hakkında, 15 Temmuz’dan sonra ‘FETÖ’ davası açıldığı ve 2023 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı’nın “arananlar listesinde” gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı. Bakanlık, Türkiye’de bir dönem kritik davalar, soruşturmalar, arama ve el koyma kararlarında imzası bulunan 30 eski hâkim ve savcının, 2023 yılında “terörden arananlar” listesinin gri renkli kategorisine alındığını duyurmuştu.

25 HAKİM VE SAVCIYLA BIRLIKTE YARGILANMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ” ile ilişkili hâkim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucu, D.Y. ile birlikte İstanbul özel yetkili savcılıklarında ve mahkemelerde görev yapan 25 şüpheli hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017’de başlayan yargılamada, savcı D. Y. ile birlikte Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Futbolda Şike gibi davalar kapsamında görev alan hâkim ve savcılar da sanık olarak yargılanıyordu. Bu dava aynı zamanda, savcı ve hakimlere FETÖ suçlamasıyla açılan ilk dava olarak biliniyor.

AKIŞ’IN BİR SONRAKİ DURUŞMASI 5 HAZIRAN’DA

Öte yandan henüz karara bağlanmayan dava, Akış’ın görevden alınarak yerine kayyım atanmasına gerekçe yapıldı. Dava ise iddianame savcısının Bakanlık listesinde ‘terörden arananlar’ listesinde olmasına rağmen devam ediyor. Davanın 23 Mayıs’ta görülen son duruşmasında, savcı Akış ile birlikte diğer sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Bir sonraki celse 5 Haziran’da görülecek.