Mahkemeden Ayhan Bora Kaplan'ın 'reddi hakim' talebi hakkında karar: 'Amaç duruşmayı uzatmak'

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın ‘reddi hakim’ talebini karara bağladı. Mahkeme, reddi hakim talebini “ret istemlerinin süresinde yapılmadığı, delillerinin bulunmadığı ve ret taleplerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı” gerekçeleriyle reddetti.

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Mahkemeden Ayhan Bora Kaplan'ın 'reddi hakim' talebi hakkında karar: 'Amaç duruşmayı uzatmak'

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın ‘reddi hakim’ talebi hakkında kararını verdi.

T24’te yer alan habere göre, Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Kaplan'ın avukatları Tarık Teoman, Umut Köroğlu ve Rıdvan Şahin, geçen hafta davaya bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdikleri dilekçeyle heyetin reddi talebinde bulunmuştu. Mahkeme, Kaplan’ın reddi hakim talebini “ret istemlerinin süresinde yapılmadığı, delillerinin bulunmadığı ve ret taleplerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı” gerekçeleriyle reddetti.

Dilekçede, gizli tanık M7 olduğu ortaya çıkan ve geçen hafta Macaristan’da yakalanan Serdar Sertçelik ile tutuklanan KOM Şube Müdürü Şevket Demircan'ın arasındaki telefon görüşmelerinin “Mahkeme Başkanı’ndan Sertçelik için garantiler alındığını” gösterdiği iddia edilmişti. Sertçelik’in firarının sanıklardan ve avukatlarından gizlendiği öne sürülen dilekçede, davanın ikinci gizli tanığı “Ü5” kodun da ara celsede dinlendiği belirtilmişti.

Avukatların reddi hakim talebini karara bağlayan mahkeme, bu talebin geri çevrilmesine karar verirken, kararda, “sanıklar müdafilerinin ret istemlerinin süresinde yapılmadığı, ret istemlerinin delillerinin bulunmadığı ve ret taleplerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Avukatların bu karara itirazı durumunda dosya, talebin değerlendirilmesi için Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

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