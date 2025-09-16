Hakkari’de Freni Arızalanan Çekici 6 Araca Çarptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Medeni Sancar Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 30 AC 268 plakalı çekici, frenlerinin tutmaması sonucu hızla ilerlemeye başladı. Kontrolsüz şekilde seyreden araç, hem park halindeki hem de trafikteki toplam 6 araca çarparak durabildi.

Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan ve zarar gören araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.

Kaynak: AA-İHA