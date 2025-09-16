Hakkari’de Freni Arızalanan Çekici 6 Araca Çarptı

Hakkari’de meydana gelen kazada, fren sistemi arızalanan bir çekici kontrolden çıkarak 6 araca çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Medeni Sancar Kavşağı'nda yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 30 AC 268 plakalı çekici, frenlerinin tutmaması sonucu hızla ilerlemeye başladı. Kontrolsüz şekilde seyreden araç, hem park halindeki hem de trafikteki toplam 6 araca çarparak durabildi.

Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan ve zarar gören araçlar yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndürüldü.

Kaynak: AA-İHA

